جامعة تونس المنار تتحصل على تجديد الإشهاد في نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015

أعنت جامعة تونس المنار ان لجنة التقييم الخارجي وافقت على تجديد حصول الجامعة على شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 إثر التدقيق الداخلي والخارجي الذي نظمته الجامعة وشمل مختلف مصالحها للوقوف على مدى احترام الإجراءات المعتمدة ونجاعة نظام إدارة الجودة.

ولفتت جامعة تونس المنار في بلاغ لها اليوم الخميس الى ان هذا التدقيق جاء في إطار حرصها على ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر مشيدة بالمناسبة بكافة أعضاء فريق الجودة ومختلف الإطارات الإدارية والفنية والعملة الذين ساهموا في إنجاح هذا المسار عرفانًا منها بقيمة التزامهم في إنجاح برامجه ومجهوداتهم المتواصلة في تحسين آداء الجامعة مما ساهم في المحافظة على هذا الاستحقاق وتعزيز مسار التميز وفقا للمعايير الدولية.

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