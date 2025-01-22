جامعة تونس المنار تحتل المرتبة 568 عالميا والأولى مغاربيا في التصنيف العام للتايمز للتعليم العالي

احتلت جامعة تونس المنار في قائمة الجامعات العالمية للتصنيف العام الأخير للتايمز للتعليم العالي حسب التخصصات الأكاديمية الصادرة اليوم، المرتبة 568 عالميا والاولى مغاربيا، حسب ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن الجامعة.

وبيّنت الجامعة في ذات البلاغ انه من شأن « هذا التألق الأكاديمي أن يساهم في دعم مقروئية الجامعة التونسية عموما وجامعة تونس المنار خاصة وأن يعزز مكانتها العلمية دوليا وإقليميا ووطنيا، وفق البلاغ.

واحتلت جامعة تونس المنار مراتب مشرفة في ستة مجالات أكاديمية رئيسية، بناء على نتائج التصنيف للتايمز للتعليم العالي حسب التخصصات الأكاديمية، محرزة مراتب أولى في قائمة الجامعات التونسية وجامعات المغرب العربي .

وصُنفت جامعة تونس المنار في الاقتصاد وإدارة الأعمال في قائمة 301+ عالميا والأولى وطنيا ومغاربيا، فيما صنفت في قائمة 501+ عالميا والأولى وطنيا في الهندسة.

وتحصلت الجامعة على قائمة 601+ عالميا والأولى وطنيا ومغاربيا في الطب والصحة وعلوم الحاسوب والبيولوجيا وعلوم الحياة والأرض.

وصُنفت في قائمة 801+ عالميا والأولى وطنيا ومغاربيا في العلوم الفيزيائية.

ويعتمد تصنيف التايمز للتعليم العالي حسب التخصصات الأكاديمية على خمسة معايير رئيسية تشمل التعليم، والبحث العلمي، ونقل التكنولوجيا بالتعاون مع الصناعة والاقتباسات العلمية، والانفتاح الدولي.

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