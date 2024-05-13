جامعة تونس المنار تحتل المرتبة 948 عالميا والأولى وطنيا

احتلت جامعة تونس المنار المرتبة 948 عالميا والأولى وطنيا من بين ما يقارب2000 جامعة مصنفة ضمن قائمة مركز تصنيف الجامعات العالمية لسنة 2024 .

وجاء هذا التصنيف في الموقع الالكتروني لمركز تصنيف الجامعات (CWUR)لسنة 2024.

وحافظت جامعة صفاقس على المرتبة الثانية على الصعيد الوطني، التي أحرزتها سنة 2022/2023، وذلك من مجموع 5 جامعات تونسية مصنفة ضمن قائمة مركز تصنيف الجامعات العالمية، محتلة بذلك المرتبة 1141 عالميا تليها جامعة المنستير التي تقدمت إلى المرتبة 1362 بعد أن صنفت في المرتبة 1368 خلال السنة الجامعية 2022/2023.

وفيما تراجعت جامعة قرطاج إلى المرتبة 1368 سنة 2024، بعد أن كانت في المرتبة 1382 خلال السنة الجامعية الماضية، تخلّفت جامعة سوسة ب 14 مقعدا مقارنة بتصنيف العام الماضي، لتحتلّ المرتبة 1928.

ويُشار إلى أن مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR)، ومقرّه الإمارات العربية المتحدة، منظمة استشارية أحدثت سنة 2012، تقوم بنشر التصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية الذي يقيّم جودة التعليم وفرص العمل وجودة الهيئة التدريسية والبحث.

وبدأ تصنيف الجامعات العالمية كمشروع في جدة بالمملكة العربية السعودية، بهدف تصنيف أفضل 100 جامعة عالمية، تم اعتماده من قبل الجامعات ووسائل الإعلام على المستوى العالمي.

وتم توسيع التصنيف سنة 2019، ليشمل أفضل 2000 جامعة من بين ما يقرب من عشرين ألف جامعة حول العالم، مما يجعله أكبر تصنيف أكاديمي للجامعات العالمية.

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