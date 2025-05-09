جامعة تونس المنار توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة العلوم والتكنولوجيا بسلطنة عُمان

اخر تحديث : 09/05/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

جامعة تونس المنار توقّع مذكرة تفاهم مع الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بسلطنة عُمان لتطوير التعاون الأكاديمي بينهما
وقّعت جامعة تونس المنار، أمس الخميس 8ماي 2025، مذكرة تفاهم مع الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بسلطنة عُمان، لتطوير التعاون الأكاديمي بينهما، على مدى خمس سنوات، وفق ما ورد في بلاغ نشرته جامعة تونس المنار، اليوم الجمعة.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي تم إمضاؤها خلال اجتماع، انتظم عن بعد، بحضور رئيس جامعة تونس المنار المعز الشفرة ورئيس الجامعة الوطنية بسلطنة عمان علي بن مسعود البيماني، في إطار دعم انفتاح الجامعة على الشراكات الأكاديمية الدولية والعربية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير التعاون الأكاديمي بين الجامعتين في عديد المجالات العلمية عن طريق مبادرات مشتركة تشمل البحث العلمي، وتبادل الخبرات، وتعزيز التكوين في مهن الصحة والعلوم والتكنولوجية.

وشارك في الاجتماع المخصص لتوقيع الاتفاقية كل من مصطفى باللطيف عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ونخبة من الإطارات من كلا الجامعتين، وفق ما جاء في البلاغ.


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