جامعة صفاقس الأولى على الصعيد الوطني و23 افريقيا حسب مؤشر َ AD العلمي

حلّت جامعة صفاقس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني على رأس 11جامعات تونسية و 9 مراكز ومخابر ومؤسسات ومعاهد بحث، والمركز 23 افريقيا، و1313 عالميا، للخمس سنوات الأخيرة، وحصل الدكتور منصف ناصري من نفس الجامعة على المرتبة الأولى وطنيا و 13990 عالميا، حسب تصنيف مؤشّر AD العلمي، لسنة 2026 .

وحسب مؤشّر AD العلمي، وهو نظام تصنيف وتحليل يعتمد على الأداء العلمي والقيمة المضافة للإنتاجية العلمية للباحثين ويصنّف المؤسسات الجامعية والبحثية بناءً على الخصائص العلمية للباحثين المنتسبين لها، فقد حلّت جامعة المنستير ثانية على الصعيد الوطني و41 على المستوى الافريقي و1950 عالميا، تليها في المرتبة الثالثة جامعة تونس المنار التي صنّفت في المرتبة 59 افريقيا و2386 عالميا، فجامعة قرطاج ( 85 افريقيا و2939 عالميا) ثم جامعة قابس ( 141 افريقيا و4103 عالميا) ومنوبة ( 147 افريقيا و4211 عالميا).

وأتت جامعة تونس في المرتبة السابعة وطنيا و149 افريقيا و4279 عالميا ، فيما حلّت جامعة جندوبة ثامنة على الصعيد الوطني وال172 افريقيا و4777 عالميا، تليها على الصعيد الوطني والافريقي جامعة سوسة التي صنفت 4779 عالميا، واحتلت جامعة قفصة المرتبة العاشرة وطنيا والمرتبة 230 افريقيا و5857 عالميا، حسب مؤشر AD العلمي.

واحتلّ منصف ناصر من جامعة صفاقس المرتبة الأولى على الصعيد الوطني و78 افريقيا و13990 عالميا، يليه عادل طرابلسي من جامعة تونس المنار المصنف 17574 عالميا فحمادي عطية من جامعة صفاقس والذي حلّ 31329 عالميا.

ويُعدّ مؤشر AD العلمي مبادرةً تُصنّف العلماء والمؤسسات بناءً على إسهاماتهم البحثية وتأثيرها، وتُقيّم تصنيفاته جميع المؤسسات (الجامعات، والمستشفيات، والشركات، ومراكز البحوث) ويقارن بينها من حيث مخرجات البحوث وأعضاء هيئة التدريس وعدد الطلاب على المستويات العالمية والقارية والوطنية، في 221 دولة حول العالم.

ويعتمد التصنيف على البيانات الآتية وجوجل سكولار لقياس عدد البحوث المنشورة وعدد الاقتباسات المرجعية ومعامل التأثير العلمي ( HI-Index).

ويشار إلى أن « مؤشر AD العلمي » يقدّم ترتيب الباحث الفردي حسب 12 موضوعًا هي الزراعة والغابات ، والفنون ، والتصميم والهندسة المعمارية ، والأعمال والإدارة ، والاقتصاد والاقتصاد القياسي ، والتعليم ، والهندسة والتكنولوجيا ، والتاريخ ، الفلسفة واللاهوت والقانون / القانون والدراسات القانونية والعلوم الطبية والصحية والعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية وغيرها.

كلمات البحث :AD;افريقيا;جامعة صفاقس الأولى