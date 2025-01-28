جامعة وكالة الأسفار تدعو المعتمرين إلى التعامل مع الوكالات المنظمة والقانونية

دعا رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أحمد بالطيب في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2025، المعتمرين إلى ضرورة التعامل مع وكالات الأسفار المنظمة والقانونية وإلى التثبت من جميع الوثائق والمستندات التي يتحصلون عليهم من الوكلاء.

وأقر أحمد بالطيب بوجود دخلاء يستعملون الدين للإضرار بالمعتمرين والتحيّل عليهم.

من جهته، أكد المكلف بملف العمرة في الديوان الوطني للسياحة قيس الشيخاوي، تلقي بعض الشكايات من المعتمرين متعلقة بمشاكل على مستوى السكن عند وصولهم للبقاع المقدسة.

وقال الشيخاوي إنه يمكن للمعتمر التوجه لمصالح وزارة السياحة لتقديم عريضة عند التعرّض لأي مشكل أو الاتصال على الرقمين 71105403 / 71120407.

وبيّن أن العديد يجدون أنفسهم مضطرين لتغيير السكن، داعيا بدوره المعتمرين إلى التعامل مع وكالات الأسفار المعتمدة.

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