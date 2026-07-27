جبهة الخلاص تحمّل السلطات المسؤولية عن سلامة الغنوشي والشابي

حملت جبهة الخلاص الوطني في بلاغ لها مساء الأحد، السلطات كامل المسؤولية عن حالة الغموض التي أحاطت بالوضع الصحي لبعض الموقوفين على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي نتيجة منع الزيارات أو التضييق عليها، وغياب التواصل الرسمي والشفاف.

كما دعت السلطات إلى إصدار بيان رسمي وعاجل يوضح الحقيقة كاملة بشأن الوضعية الصحية لكل من راشد الغنوشي وأحمد نجيب الشابي، بما يضع حداً للإشاعات ويطمئن عائلتيهما والرأي العام.

كما طالبت الجبهة بتمكين عائلة راشد الغنوشي ومحاميه، دون تأخير، من ممارسة حقهم القانوني والإنساني في زيارته والاطلاع على حالته الصحية، مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية التي تستوجبها حالته.

وأكدت جبهة الخلاص الوطني أن سلامة جميع « الموقوفين والسجناء السياسيين » مسؤولية قانونية وأخلاقية تتحملها الدولة كاملة، وأن أي إخلال بهذا الواجب أو أي تستر على أوضاعهم الصحية يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وللقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

وجددت جبهة الخلاص الوطني دعوتها إلى احترام الحقوق الأساسية للمعتقلين، وفي مقدمتها الحق في الرعاية الصحية والتواصل مع العائلات والمحامين، داهية المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى متابعة هذه التطورات عن كثب، مع تمسكها بالمطلب الرئيس : الإفراج العاجل عن جميع المعتقلين السّياسيّين.

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