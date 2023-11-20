جبهة الخلاص تُعلن مقاطعة الانتخابات المحلية

أعلنت جبهة الخلاص الوطني خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023، مقاطعة الانتخابات المحلية المقرَر تنظيمها يوم 24 ديسمبر القادم.

واعتبر رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي أن هذه الانتخابات تجري في مناخ سياسي وإطار قانوني غير ملائم، داعيا القوى الحية في البلاد إلى مقاطعتها.

كما دعا الشابي إلى إلغاء الإطار القانوني الذي سنه رئيس الدولة قيس سعيد انفراديا حسب تعبيره، مشددا على أن الجبهة ترى أنه لا حل إلا الحوار الوطني، وفق تأكيده.

وشدد على أن الانتخابات المحلية ستكون خيبة إضافية للسلطة السياسية، وستزيد الطين بلة وفق تقديره.

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