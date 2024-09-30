جربة: ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب الهجرة غير نظامية إلى 15 شخصا

ارتفعت حصيلة حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية التي جدت فجر اليوم الاثنين، بسواحل جزيرة جربة الى 15 ضحية وذلك بعد انتشال 3 جثث مساء اليوم بالإضافة إلى 12 جثة تمّ انتشالها منذ الصباح، وفق مصدر امني.

وأشار المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إلى أن الجثث التي من بينها أطفال ونساء تم انتشالها على اثر عمليات تمشيط وبحث انطلقت من مكان غرق المركب ثم اتسعت منطقة البحث وذلك بتسخير كل الامكانيات ومشاركة من الحرس البحري اقليم الجنوب كل من المنطقة البحرية جربة وجرجيس والحماية المدنية والجيش الوطني .

واضاف المصدر نفسه أن 4 فرق غطس شاركت في عملية البحث وخافرات ومروحية تابعة للادارة العامة للحرس البحري، مشيرا إلى أن عمليات البحث ستتوقف ليلا لاستئنافها غدا صباحا، حسب قوله.

وحسب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين فتحي البكوش فقد تم التعرف على شخصين اثنين من منظمي عملية الهجرة غير النظامية وهما في حالة فرار ويجري التثبت من هوية شخص ثالث في علاقة بالحادثة.

وكان المصدر القضائي قد ذكر انه تم فتح بحث عدلي بخصوص محاولة مغادرة البلاد التونسية خلسة.

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