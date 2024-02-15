جرجيس: انتشال 5 جثث لمجتازين من جنسيات أجنبية وإنقاذ آخرين بعد تعطب مركبهم

دخلت وحدات الحرس البحري بجرجيس، اليوم الخميس 15 فيفري 2024 بسواحل الجدارية لنجدة مركب هجرة غير نظامية انطلق من سواحل ليبيا وعلى متنه 54 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تم انتشال 6 جثث ونقل 6 مصابين الى المستشفى الجهوي بجرجيس، وإنقاذ البقية وعددهم 38 راكبا، وفق ما ذكره معتمد جرجيس، عبد السلام بوعزيز، في تصريح لـ »وات ».

وحسب المدير الجهوي للصحة بمدنين، سمير مرزوق، فإن المستشفى الجهوي بجرجيس استقبل 6 مهاجرين غير نظاميين تمت نجدتهم بسواحل جرجيس، موضحا أنّ وضع أحدهم استوجب إيواءه بقسم الانعاش، فيما تم إيواء البقية بقسم الاستعجالي باعتبار أنّ حالتهم الصحية لا تستدعي الاحتفاظ بهم في المستشفى.

وأكد أنّه لم يتم الى حد الان نقل أيّ جثة من الجثث التي تم انتشالها الى اي مؤسسة صحية بولاية مدنين، فيما امتنع الحرس البحري بجرجيس عن الإدلاء بأيّة معطيات تهم الحادثة.

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