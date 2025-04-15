جريمة بمأوى مركب تجاري: الكشف عن شخص آخر متورط

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بأريانة من إلقاء القبض على شخص آخر (إلى جانب 7 أشخاص موقوفين) ، ثبت ضلوعه في وقائع القضية المتعلقة بحادثة تبادل العنف الشديد والمشاركة في معركة أدت إلى القتل العمد، والتي جدت يوم 12 أفريل بمأوى للسيارات تابع لإحدى الفضاءات التجارية

وأفضت إلى هلاك شاب وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها ،مساء اليوم الثلاثاء أنه قد تم الاحتفاظ بالشخص الموقوف على ذمة الأبحاث بعد التنسيق مع النيابة العمومية و أن التحريات مازالت متواصلة تحت إشراف الجهات القضائية المختصة للكشف عن كافة ملابسات الحادثة.

وكانت جدّت يوم 12 أفريل جريمة قتل بمأوى السيارات التابع للفضاء التجاري تونس سيتي « الجيان »، حيث اندلع خلاف بين مجموعة من الشبان، تطور إلى تبادل عنيف للاعتداءات وأسفرت المواجهة عن وفاة شاب أصيل منزل جميل بنزرت، إثر تعرضه لطعنة قاتلة على مستوى الصدر بواسطة آلة حادة التي تم حجزها بمكان الجريمة.

وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ سابق لها، أن وحدات منطقة الحرس الوطني بأريانة معززة بمختلف اختصاصات الإدارة العامة لوحدات التدخل بالإقليم ، تمكنت من إيقاف 7 أشخاص ثبتت مشاركتهم في المعركة، من بينهم مرتكب جريمة القتل حلا ودعت المواطنين، وخاصة الشباب، إلى تجنب الانخراط في الخلافات الجماعية وأعمال العنف التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.

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