جريمة بمأوى مركب تجاري: فتح بحث عدلي مع الاحتفاظ بجميع الأطراف على ذمة التحقيق

أصدرت الإدارة العامة للحرس الوطني صباح اليوم الاثنين، بلاغا بخصوص جريمة القتل التي جدّت يوم 12 أفريل 2025 بمأوى السيارات التابع للفضاء التجاري تونس سيتي « الجيان »، حيث اندلع خلاف بين مجموعة من الشبان، تطور إلى تبادل عنيف للاعتداءات.

وقد أسفرت المواجهة عن وفاة شاب أصيل منزل جميل بنزرت، إثر تعرضه لطعنة قاتلة على مستوى الصدر بواسطة آلة حادة التي تم حجزها بمكان الجريمة.

وعلى إثرها، وفي تدخل أمني تم في حيّز زمني وجيز، تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بأريانة معززة بمختلف اختصاصات الإدارة العامة لوحدات التدخل بالإقليم، من إيقاف 7 أشخاص ثبتت مشاركتهم في المعركة، من بينهم مرتكب جريمة القتل.

وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث عدلي، مع الاحتفاظ بجميع الأطراف على ذمة التحقيق.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين، وخاصة الشباب، إلى تجنب الانخراط في الخلافات الجماعية وأعمال العنف التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.

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