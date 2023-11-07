جلسة عمل بالقصبة حول واقع وآفاق منظومة الألبان

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل خصّصت للنظر في منظومة الألبان ومكوناتها، بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وممثلين عن قطاع انتاج الحليب.

وتطرقت الجلسة إلى واقع وآفاق منظومة الألبان من حيث حجم الإنتاج ومستوى الاستهلاك الوطني والمخزون الاستراتيجي، كما استعرضت الجلسة آخر المعطيات المتعلقة بحجمي الإنتاج والاستهلاك الوطني من مادة الحليب والألبان ومشتقاتها والاجراءات المقترحة للحفاظ على توازناتها.

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