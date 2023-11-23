جلسة عمل حول الأكاديمية الديبلوماسية الدولية

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مساء اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل حول انطلاق نشاط الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس.

وتم خلال هذه الجلسة، مواصلة النظر في آخر المراحل لافتتاح الاكاديمية، والأساليب الكفيلة بحلحلة بعض الصعوبات التي ظلت عالقة، وخاصة على المستوى اللوجستي، وتقرر على إثرها افتتاح الأكاديمية بصفة رسمية في مطلع سنة 2024.

ويذكر أن الأكاديمية أحدثت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بإحداث الأكاديمية الدبلوماسية بتونس وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي.

وتهدف الأكاديمية الى تكوين دبلوماسيين، وتكوينهم المستمر لمواكبة مستجدات العلاقات الدولية ومقتضيات الدبلوماسية الجديدة، كما ستؤمّن الأكاديمية التكوين لدبلوماسيين من بلدان شقيقة وصديقة.

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