جلسة عمل لمتابعة تقدّم انجاز مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان

انعقدت يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، ، جلسة عمل تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، خُصّصت لمتابعة سير انجاز مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وذلك بحضور رئيس الديوان والرئيس المدير العام لمؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان ومكتب الدراسات وعدد من إطارات الديوان والوزارة.

وتم خلال الجلسة تقديم عرض حول المرحلة الاولى من دراسة الجدوى للمشروع بهدف وضع خطة عمل استراتيجية لتحديد المتطلبات المالية و الفنية و القانونية لضمان حسن تنفيذ المشروع .

وأكد الوزير على ضرورة تظافر الجهود والإلتزام بإستكمال دراسات مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وفقا للآجال التعاقدية.

و للإشارة تشرف وزارة التجهيز والإسكان ووزارة الصحة على إنجاز هذا المشروع حيث سيتم متابعة الدراسات ومخططات التهيئة الخاصة بالمدينة الطبية والمتعلقة بالبنية الأساسية وبمختلف مكونات المشروع.

