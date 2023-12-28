جليلة بن خليل: لا انتشار لكورونا في تونس

أعلنت الناطقة باسم اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، جليلة بن خليل في تصريح على إذاعة جوهرة اف ام اليوم الخميس، أنه لم يتم تسجيل الا حالتي كورونا فقط في الايام الماضية وهو معطى لا يؤشر على تفشي فيروس كورونا من جديد في تونس.

وأفادت المتحدثة بأن منطقتنا بشكل عام غير معنية حاليا بمتحور كورونا الجديد مقارنة بأوروبا وأمريكا أين يشهد انتشارا كبيرا، مشيرة الى أن التلاقيح الحالية مازالت ذات نجاعة بالنسبة للمتحور جديد وفق منظمة الصحة العالمية.

كما دعت بن خليل الى الاقبال على أخذ تلقيح النزلة الوافدة التي أكدت نجاعتها خاصة بالنسبة للمسنين وايضا للذين يعانون من امراض مزمنة.

بدوره، أكد رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي الناشط بالمجتمع المدني رفيق بوجدارية، أنه لوحظ انتشار النزلات الموسمية هذه الأيام خاصة بالنسبة للمسنين غير الملقحين في المقابل وبالنسبة لكورونا لم يتم تسجيل اي انتشار للفيروس على مستوى محيطه مشيرا الى انه تم تسجيل ارتفاع لكورونا في شهر اوت الماضي.

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