جمعية قرى الأطفال «أس وأس» تدعو الى التبرع بزكاة الفطر لفائدة الجمعية

دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال « أس وأس » اليوم الأربعاء التونسيين الى التبرع بزكاة الفطر لفائدة الجمعية بعد صدور بلاغ سماحة مفتي الجمهورية الخاص بزكاة الفطر لهذه السنة ومقدارها دينارين.

وذكّرت الجمعية التونسية لقرى الأطفال « أس و أس » في بلاغ لها، أنه بالامكان توجيه أداء فريضة زكاة الفطر لفائدة قرى الأطفال باعتبارهم من مصارف الزكاة عملا بمقتضى فتوى صادرة عن دار الإفتاء منذ سنة 2019.

ولفتت الى أنه يمكنهم أداؤها بواسطة الإرساليات القصيرة على الرقم 85510 وذلك بعد أن منحت رئاسة الحكومة الترخيص السنوي للجمعية التونسية لقرى الأطفال في جمع التبرعات من العموم عن طريق الإرساليات القصيرة بقيمة 2 دينار (2000 مليم معفاة من الأداءات والعمولات) للإرسالية الواحدة وهو نفس مبلغ زكاة الفطر.

وأضافت الجمعية التونسية لقرى الأطفال « أس وأس » الداعمين أنه بإمكانهم ترك نص الإرسالية فارغا أو أن يكتبوا فيه باللغة الفرنسية « أس و أس » وذلك بالنسبة لحرفاء مختلف مشغلي شبكات الهاتف الجوال « اتصالات تونس » و »أورنج » و »أوريدو ».

وذكّرت أن الأموال المجمعة من التونسيين ستوجه لبرامج رعاية وحماية الأطفال وتطوير البنية التحتية للقرى ال4 للجمعية (قمرت وسليانة والمحرس وأكودة) وإعادة بناء قرية سليانة.

للاشارة فان الجمعية تكفل حاليا 5500 من الاطفال والشباب ورسمت ضمن برنامج عملها لسنة 2025 جملة من الأهداف الطموحة من بينها بلوغ 8000 طفل مشمولا بالرعاية في مختلف مستوياتها المتصلة بالإعاشة والتنشئة والرعاية التربوية والنفسية والاجتماعية.

كلمات البحث :أس وأس;تبرع;زكاة الفطر