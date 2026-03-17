جمعية قرى الأطفال SOS تدعو التونسيين للتبرع بزكاة الفطر

دعت جمعية قرى الأطفال SOS بتونس، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى إخراج زكاة الفطر المباركة عبر الموقع الرسمي للجمعية، وذلك في إطار حرصها على توفير الدعم اللازم للأطفال المحتاجين، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم بمناسبة عيد الفطر.

وأوضح رئيس الجمعية محمد مقديش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجمعية لم تتحصل إلى حدّ الآن على ترخيص من رئاسة الحكومة لإطلاق خدمة جمع تبرعات زكاة الفطر عبر الإرساليات القصيرة، رغم تمتعها بهذا الترخيص طيلة السنوات الست الماضية، وذلك منذ الأيام الأولى من شهر رمضان.

وبيّن أن عدم الحصول على هذا الترخيص سيكبّد الجمعية هذا العام خسائر مالية هامة، إذ كانت تجمع سنويًا مبالغ كبيرة من تبرعات المواطنين عبر هذه الخدمة، وتوجّهها لتمويل برامجها الداعمة للأطفال فاقدي السند، خاصة وأن التبرع عبر الموقع الإلكتروني لا يتاح بالقدر نفسه لمختلف فئات المجتمع.

وذكّر في هذا السياق بأن الجمعية تمكنت خلال السنة الفارطة من جمع حوالي 3 ملايين دينار من تبرعات زكاة الفطر عبر الإرساليات القصيرة. ولفت إلى أن الجمعية تتكفل حاليًا بنحو 9900 طفل فاقد للسند موزعين على 12 ولاية، مبرزًا أنه تم الأسبوع الماضي تدشين مقر جديد للجمعية بولاية سيدي بوزيد، سيمكن من كفالة نحو ألف طفل إضافي بالجهة.

