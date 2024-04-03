جمعية قرى «س و س» تدعو المواطنين إلى التبرع بالارساليات القصيرة

دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال « س و س »، عموم المواطنيين الى المبادرة بالتبرّع عن طريق الارساليات القصيرة على الرقم 85510 وذلك بارسال كلمة SOS في اطار دعم جهودها في رعاية الأطفال فاقدي السند .

وأعلنت، أن حملة جمع التبرعات السنوية عن طريق الإرساليات القصيرة قد انطلقت منذ 26 مارس وحدّدت سعر الارسالية الواحدة بقيمة 2 دينار (2000 مليم معفاة من الأداءات والعمولات)، مشيرة، الى أن القائمين على الحملة يتطلعون الى جمع موارد بقيمة 3 مليون دينار لدعم ميزانية القرى الأربعة (قمرت وسليانة والمحرس وأكودة).

وأوضحت جمعية س وس، أن اطلاق هذه الحملة يأتي في أعقاب تجديد رئاسة الحكومة الترخيص للجمعية من أجل جمع التبرعات على ثلاثة أشهر على الرقم 85510 بالنسبة لحرفاء مختلف مشغلي شبكات الهاتف الجوال.

وذكّرت أنه يمكن للمتبرّعين المساهمة باموال الزكاة او بزكاة الفطر لفائدة الجمعية مثلما بيّن ذلك سماحة مفتي الجمهورية التونسية في وقت سابق حينما دعا المواطنين إلى أن ينخرطوا في هذه الخدمة ذات الأبعاد الإنسانية النبيلة. وبينت الجمعية أنها تعتمد على آليات التبرع لتعبئة جزء كبير من ميزانيتها السنوية وتغطية الحاجيات المتزايدة للأطفال المحضونين من إعاشة ورعاية صحية واجتماعية وإحاطة تربوية ونفسية فضلا عن برنامج دعم الأسرة المتمثل في الإحاطة بالأطفال المهددين داخل أسرهم.

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