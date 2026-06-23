جمعية مرضى السرطان تتبرّع بجهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية لفائدة مستشفى الرابطة

تبرعت جمعية مرضى السرطان بجهاز تصوير رقمي عالي الأداء بالموجات فوق الصوتية لفائدة قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي الرابطة، في إطار دعمها للمؤسسات الصحية العمومية والمساهمة في تحسين خدمات التكفل بالمرضى.

وأفادت الجمعية، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، بأن اقتناء الجهاز تم بفضل مساهمة عدد من الممولين والشركاء الداعمين لأنشطتها، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي استجابة لحاجة عبّر عنها قسم الأشعة بالمستشفى. وأضافت أن الجهاز سيساهم في تعزيز القدرات التشخيصية للمؤسسة الصحية والتقليص من آجال انتظار المرضى لإجراء الفحوصات بالموجات فوق الصوتية، فضلا عن تمكين الإطارات الطبية من إجراء تشخيصات أكثر دقة وسرعة، بما ينعكس إيجابا على جودة التكفل بالمرضى.

كما نظمت الجمعية، بالمناسبة، لقاء بمبيت « الدار الخضراء » المخصص لإيواء وإحاطة مريضات السرطان، بحضور رئيسة قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي الرابطة الدكتورة حبيبة الميزوني وعدد من الممولين وأعضاء الجمعية والضيوف. وشهدت المناسبة توزيع هدايا ومنتجات للعناية الشخصية لفائدة المقيمات بالدار الخضراء، في مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف إقامتهن والتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وأكدت الجمعية أن هذه المبادرة تندرج ضمن التزامها المتواصل بمساندة المؤسسات الصحية العمومية وتعزيز فرص النفاذ إلى خدمات صحية ذات جودة، معربة عن أملها في تواصل مثل هذه المبادرات وتعزيز جهود التعاون بين مختلف المتدخلين من أجل الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتحسين ظروف علاج المرضى.

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