جملة من القرارات لدعم التجهيزات والموارد لتحسين الأداء بمستشفى محمد التلاتلي بنابل

أدى وزير الصحّة مصطفى الفرجاني يوم الخميس 17 أفريل 2025، زيارة فجئية إلى المستشفى الجهوي محمد التلاتلي بنابل، تفقّد خلالها مختلف الأقسام الاستشفائية وتحادث مع الإطار الطبي والمرضى حول جودة الخدمات المقدّمة.

وقد تم اتخاذ عدد من القرارات العملية لدعم المؤسسة:

1. تعميم الرقمنة في قسم الاستعجالي وتسريع أشغال التهيئة بعد توفير الاعتمادات.

2. دعم الاستثمار من خلال إنشاء قسم للتخصيب الاصطناعي، وقسم جراحة الأطفال، والتخدير والإنعاش.

3. تحسين التجهيزات بقسمي طب الأطفال وطب النساء والتوليد.

4. دراسة إحداث وحدة متنقلة للإسعاف والإنعاش خاصة بالأطفال.

5. التسريع في تهيئة المسالك الداخلية بالمستشفى.

وثمّن الوزير جهود العاملين بالمؤسسة، داعيًا الجميع إلى مواصلة العمل من أجل خدمات صحية عمومية ذات جودة عالية.

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