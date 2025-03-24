جميلة بولكباش تحطّم رقمها القياسي الوطني في سباق 1500 متر سباحة حرة بفرنسا

حطّمت البطلة التونسية جميلة بولكباش، رقمها القياسي الوطني في سباق 1500 متر سباحة حرة، بعد تتويجها بالميدالية الفضية في دورة bretagne لبطولة فرنسا للسباحة بمدينة Rennes، بتوقيت 17:10.75دق.

يذكر أنّ السباحة التونسية الواعدة جميلة بولكباش قد تألّقت خلال مشاركتها الأخيرة في ملتقى Béthune الفرنسي، حيث أحرزت ميداليتين فضيتين وبرونزية، محققة بذلك رقما قياسيا وطنيا بتوقيت 17:12.75دق.

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