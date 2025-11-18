جندوبة: الحكم ابتدائيا على عضو بمجلس الشعب بالسجن لثلاث سنوات

أدانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في جلستها المنعقدة ،أمس الاثنين، حاتم الهواوي عضو مجلس النواب الشعب عن دائرة جندوبة ابتدائيا وحضوريا، وذلك بالحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام.

وجاء هذا الحكم وفق ما تضمّنته لائحة الحكم المعلقة ببهو المحكمة بعد « ثبوت إدانته من أجل نسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي بهدف التشهير به وتشويه سمعته والإضرار به معنويا والتحريض على الاعتداء عليه ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات والتصريح بذلك واعتبارها جميعا جرائم متواردة على معنى الفصل 55 من المجلة الجزائية ».

وكانت النيابة العمومية بذات المحكمة قد أحالت النائب سنة 2023 قبل أن ينال هذه الصّفة إثر شكاية تقدم بها معتمد الجهة اتّهمه بنشر شريط فيديو وتدوينات تسيء إليه.

وات

كلمات البحث :جندوبة;حكم;سجن;مجلس الشعب