جندوبة: العثور على جثتي تلميذين توفيا غرقا في بحيرتين

عثرت إحدى فرق الحماية المدنية بمنطقة حمام بورقيبة من معتمدية عين دراهم صباح اليوم الاثنين 20 ماي 2024، على جثة تلميذ (18 سنة) غرق أمس الأحد ببحيـرة » الجداونية » بالمنطقة، علما أن فرقا أخرى عثرت أمس الأحد، على جثة تلميذ (17 سنة) غرق عشية السبت ببحيرة « بالي » المتاخمة لمدينة بوسالم، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة عادل العبيدي.

وعززت حالتا الغرق مخاوف المواطنين الذين تحوّلوا بأعداد كبيرة إلى موقعي الحادثتين وهما بحيرتان معدتان للري الزراعي، مطالبين السلط بضرورة تسييج مثل هذه البحيرات وحمايتها، ومنع استغلالها سواء تعلق الأمر بالسباحة أو بالصيد.

وتبلغ مساحة بحيرة » الجداونية » الكائنة بمنطقة حمام بورقيبة نحو 3 هكتارات فيما تبلغ مساحة بحيرة « بالي » ببوسالم نحو 7 هكتارات، وتؤكد تقارير إدارية نسبة الطمي فيهما عالية.

كلمات البحث :بحيرة;جثة;جندوبة