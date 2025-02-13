جندوبة: بطاقتا ايداع بالسجن في حق عضوين من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة

أصدر قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، مطلع الاسبوع الجاري، بطاقتي ايداع بالسجن، في حق عضوين من اعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية علاء الدين العوادي لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء .

وبيّن المصدر ذاته، أن بطاقتي الايداع استندت على إحالة صادرة عن النيابة العمومية بذات المحكمة، تفيد تلقي النيابة خلال شهر سبتمبر 2022، شكاية من احد المواطنين ضد نائب رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مفادها تحريضه على حرق نفسه بهدف تحقيق مطلبه.

واضاف العوادي انّ النيابة العمومية عهدت للفرقة الأولى للابحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة (بالعاصمة) مهمة اجراء الابحاث والتحريات والتساخير الفنية اللازمة والمراجعة.

وتبعا لمراجعة الفرقة المتعهدة والتي استمعت إلى العضوين الاسبوع المنقضي، اذنت النيابة العمومية بذات المحكمة، بتقديم كل من نائب رئيس الاتحاد واحد الأعضاء الاخرين يوم الاثنين المنقضي على انظارها لتأذن بذات اليوم، بفتح تحقيق ضدهما وضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث لدى قاضي التحقيق الاول، وذلك من أجل ارتكاب أحد الاعتداءات المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي لارتكاب المامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي المبينة بالفصول 63 و 64 و 72 من المجلة الجزائية، وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الاملاك والاشخاص طبقا للفصول 68 و 72 و 131 و 132 من المجلة الجزائية، في انتظار استكمال الابحاث التي تعهّد بها قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، وفق ذات المصدر.

كلمات البحث :الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة;بطاقة إيداع;جندوبة;شكاية