جندوبة: تدفق كميات هامة من المياه جراء عطب بأحد أبواب سد ملاق



أعلنت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة، مساء الاربعاء، أنه تم تسجيل عطب فني بأحد أبواب سد ملاق نتج عنه تدفق كميات هامة من المياه بوادي ملاق ستساهم في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالوادي.

ودعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة جميع المواطنين والمتساكنين على ضفاف وادي ملاق الى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد على ضفاف الوادي. كما دعت جميع الفلاحين إلى إخراج مضاخات المياه بالوادي وإبعاد المواشي في أسرع الآجال وملازمة الحذر وعدم المجازفة واتباع الارشادات والتوصيات من السلط الميدانية، وفق ما ورد على صفحتها الرسمية على موقع « فايسبوك » .

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