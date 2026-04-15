جندوبة : تعميم قرار تعليق الدروس على كافة معتمديات الجهة

قررت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة مواصلة وتعميم تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية ومحاضن الاطفال ومراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخصوصية وتعميمها عل كافة معتمديات الجهة، بعد ان كانت مقتصرة على معتمديتي طبرقة وعين دراهم على ان تستانف بعد يوم غد الجمعة في حال سجلت الاوضاع المناخية استقرارا وفق عضو من أعضاء اللجنة.

واستند هذا القرار الى تطور الأوضاع المناخية والمستجدات التي عرفتها الجهة خلال اليوم الأربعاء واليومين السابقين سواء تعلق الامر بالتساقطات المطرية او بتوسع دائرة الانزلاقات الأرضية وقطع عدد من الطرقات التي تقاطعت فيها مياه الامطار على غرار الطريق الجهوية عدد 53 الرابطة بين مدينة فرنانة والمناطق الحدودية، بسبب استمرار فيضان وادي البربر ومواصلة انقطاع الطريق الرابطة بين منطقة الدخايلية من معتمدية غار الدماء ومدينة وادي مليز، بسبب فيضان وادي الرغّاي، وانقطاع الطريق المحلية بمنطقة الغرة بسبب فيضان وادي الملاكتية الرابطة بين منطقة الغرة الحدودية ومعتمدية غار الدماء وارتفاع واضح في مستوى عدد من الاودية الأخرى كالوادي الكبير بطبرقة ووادي كساب ببوسالم وبلطة بوعوان ووادي تاسة بجندوبة إضافة الى ارتفاع منسوب سد بني مطير ما استوجب اطلاق صفارات الإنذار والشروع في تفريغ جزئي له وكذلك الشأن بالنسبة لسد بوهرتمة الذي اقتربت نسبة مخزونه من الامتلاء الكامل.

واعتبرت اللجنة التي اجتمعت اليوم بشكل استثنائي ان احتمالية بلوغ معدل الامطار 100 مليمتر لهذه اللية مؤشرا على تطور الوضع بما يستوجب الحفاظ على الأرواح البشرية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وتتسم ولاية جندوبة بتعقد تضاريسها وضعف بنيتها التحتية خاصة بعد ان شهدت انهيار كلي او جزئي لعدد من المنشئات المائية بمعتمديات غار الدماء وعين دراهم وانزلاقات أرضية شملت مختلف معتمديات الجهة، بما في ذلك تجمعات سكنية باستثناء معتمديتي بوسالم وجندوبة.

فيما تتواصل التساقطات المطرية بتفاوت ملحوظ أعلاه بمعتمديات عين دراهم وطبرقة وغار الدماء وبشكل اقل ببقية المعتديات.

