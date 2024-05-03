جندوبة: تفكيك شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة وحجز 41 صفيحة من القنب الهندي

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة 03 ماي 2024، تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات في طبرقة من ولاية جندوبة.

ويأتي ذلك على إثر توفرت معلومات لدى إطارات وأعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني مفادها تحوز أحد البحارة بطبرقة على كمية هامة من المواد المخدرة حيث بتعميق التحريات في الموضوع تبين وأن المعني يخفي كمية هامة من المواد المخدرة بضيعة فلاحية على ملكه بجهة طبرقة يتولى ترويجها على مراحل لشخص أخر والذي بدوره يقوم بترويجها بمساعدة شخص ثالث.

بالتنسيق الدائم مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وبنصب كمين محكم له تم إلقاء القبض عليه و بتفتيش ضيعته الفلاحية تم حجز 41 صفيحةً من مخدر القنب الهندي « الزطلة » كما تم القاء القبض على الشخص الثاني .

وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة اذنت بالاحتفاظ بهما وادراج الشخص الثالث بالتفتيش ومواصلة الأبحاث على صعيد الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني.

كلمات البحث :المخدرات;جندوبة;قنب هندي