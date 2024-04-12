جندوبة: تقدم أشغال بناء جسر وادي ملاق بنسبة 50 %

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان، في بلاغ لها الخميس، أنّ أشغال بناء جسر بالطريق المحلية رقم 445 على وادي ملاق بولاية جندوبة، والذي تناهز كلفته 11.1 مليون دينار، قد تقدمت بنسبة 50 بالمائة.

وأوضحت الوزارة، أن بناء هذا الجسر يهدف الى استيعاب الحركة المرورية المتنامية بالطريق المحلية رقم 445 الرابطة بين مدينة جندوبة والتجمعات السكنية الريفية جنوب الولاية، والمتاخمة لحدود ولايتي الكاف وسليانة.

وأضافت أن هذا الجسر، سيساعد أيضا، على ضمان سلامة وانسيابية تنقل المواطنين من مدينة جندوبة إلى التجمعات السكنية الريفية بجنوب الولاية، على غرار قرى عين الكريمة وسوق السبت ومعلة وشارن والغرابة والعيثة وسيدي عبيد.

وتتضمن الأشغال إنجاز جسر على وادي ملاق ن.ك 500+2 بطول 200 م، إضافة الى منشآت مائية والطبقات المهيكلة لوصلات الجسر.

كما تشمل الأشغال التتريبات العامة والتغليف السطحي وإنجاز الحواشي وتصريف مياه الأمطار والتشوير الأفقي وتركيز العلامات المرورية.

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