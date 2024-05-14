جندوبة: حجز مخدرات وفتح تحقيق ضد خلية تنشط في تهريبها على الحدود الغربية للبلاد

أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، بفتح بحث تحقيقي ضد خلية تتكون من 03 أشخاص، احدهم بحالة فرار، وذلك بعد ضبطهم بالحدود الغربية للبلاد التونسية بصدد تهريب كمية من المخدرات، بينة تروجيها في التراب التونسي، وفق ما أكده وكيل الجمهورية بذات المحكمة صلاح الدين الراشدي لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء بالجهة.

وتعود اطوار القضية التي تعهد بها قاضي التحقيق بذات المحكمة الى يوم 7 ماي الجاري عندما كشفت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني عن ضبط شخصين وبحوزتهما 41 صفيحة و03 قطع أخرى من المخدرات، ودفاتر ادخار و05 هواتف جوالة، وهم بصدد تهريبها عبر الحدود التونسية الجزائرية بمعتمدية طبرقة، وذلك قبل ان يأذن ممثل النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما وفتح بحث عدلي وادراج الشخص الثالث بقائمة المفتش عنهم واعتباره بحالة فرار، وفق ذات المصدر.

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