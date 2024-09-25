جندوبة: حكم ابتدائي يقضي بسجن العياشي زمال 6 أشهر وسجن من معه 8 أشهر

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، اثر جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بالسجن على المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال مدة ستة أشهر، من أجل تعمد استعمال شهادة مدلسة، وبالسجن على من معه مدة ثمانية أشهر، من أجل تعمد إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة علاء الدين العوادي لوكالة تونس افريقيا للأنباء بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته، أن النيابة العمومية كانت قد أحالت زمال صحبة شخص مكلف بجمع التزكيات لفائدته بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة، على المجلس الجناحي بذات المحكمة، بخصوص شبهة تدليس وثيقة تزكية متعلقة بأحد المواطنين، ومقاضاة زمال من أجل تعمد استعمال شهادة مدلسة، والمكلف بجمع التزكيات من أجل تعمد إقامة شهادة نصّ فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية، وذلك طبقا للفصل 199 من المجلة الجزائية.

وكانت هيئة الدفاع، قد طالبت المحكمة بالتخلي عن الملف لفائدة المحكمة الابتدائية تونس 2 ، باعتبارها أول من تعهد بالملف وأحال زمال بذات التهم المتشابهة وقائعا ونصوصا، وضم جميع القضايا المحال فيها زمال، والتي يفوق عددها 25 قضية، منشورة أمام عدد من المحاكم من بينها المحكمة الابتدائية بسليانة ونظيرتها بالقيراون ومنوبة وتونس 2 .

يذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، كانت أصدرت الأربعاء المنقضي، حكما يقضي بسجن العياشي زمال مدة عام وثمانية أشهر، في القضية التي يحال فيها موقوفا صحبة متهمين آخرين، فيما تم تأجيل النظر في القضية التي يحال فيها على أنظار ذات الدائرة بحالة سراح، إلى جلسة اليوم 25 سبتمبر الجاري، استجابة لطلب هيئة الدفاع.

وتتعلق التهم التي يحال فيها زمال موقوفا، بإقامة شهادة نصت على أمور غير حقيقية واستعمال تلك الشهادة والادلاء بشهائد مدلسة وتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التاثير على الناخب ومعالجة واحالة المعطيات الشخصية للغير دون علم المعني بالأمر.

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