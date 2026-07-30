جهاز جديد لتفتيت الحصى بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة

خٌصّص اجتماع منعقد أمس الأربعاء بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة، لمتابعة المراحل النهائية لتركيز جهاز تفتيت الحصى بقسم جراحة المسالك البولية بهذه المؤسسة الصحية.

وتناول الإجتماع، وفق بلاغ صادر الخميس عن مستشفى سهلول، مختلف الجوانب الفنية المرتبطة بتركيز الجهاز ولا سيما إستكمال تركيز المموج الكهربائي بما يضمن جاهزية المنظومة وإنطلاق إستغلالها في أفضل الآجال. وبلغت الكلفة الجملية للمشروع 2,6 مليون دينار موزعة بين 2,5 مليون دينار للتجهيزات دون إعتبار قيمة المموج الكهربائي و133 ألف دينار لأشغال تهيئة الفضاء.

وسيمكن هذا الجهاز الرقمي الحديث من تأمين خدمات تفتيت الحصى بجودة ودقة تشخيص وعلاج عالية فضلا عن تقليص آجال انتظار المرضى بما يعزز جودة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة بقسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي سهلول.

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