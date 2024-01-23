الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب.. جوناتان الوريمي يفوز بأول فضية أولمبية « شتوية » في تاريخ تونس

اخر تحديث : 23/01/2024
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

جوناتان الوريمي

توج الشاب جوناتان الوريمي (17 سنة )،صباح اليوم بيونغ شانغ ( كوريا الجنوبية) بالميداليىة الفضية في سباق التزلج في اطارمنافسات الدورة الرابعة للالعاب الاولمبية الشتوية، حسب ما افاد به مصدر من اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية.

وسجل الوريمي بذلك اسمه في تاريخ الرياضة الاولمبية الشتوية باعتباره اول متوج بميدالية اولمبية تونسية في تاريخ الالعاب الشتوية


Print This Post

كلمات البحث :;;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق