جون ميشال كافالي مدربا جديدا للنادي الإفريقي

أعلن النادي الافريقي اليوم الجمعة، أنه تم تعيين الفرنسي جون ميشال كافالي مدربا لفريق الاكابر لمدة موسم ونصف خلفا لسعيد السايبي.

وسبق لكافالي أن أشرف على تدريب المنتخب الجزائري سنة 2007 كما تولى المقاليد الفنية لكل من اتحاد العاصمة ومولدية وهران الجزائريين والاتحاد السكندري المصري والوداد الرياضي المغربي.

وكان للمدرب الفرنسي تجربة احترافية مع منتخب النيجر امتدت من 2020 الى 2023.

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