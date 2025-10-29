جوهر بن مبارك يدخل في إضراب جوع

أكدت هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يُعرف بقضية « التآمر » أن السجين السياسي جوهر بن مبارك دخل منذ منتصف ليل أمس في إضراب مفتوح عن الطعام والماء والدواء بسجن إيقافه بمدينة بلي، احتجاجًا على ما وصفه بـ « المحاكمة المستحيلة » في ظلّ غياب مقوّمات المحاكمة العادلة.

وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، أن منوّبها قرر خوض هذا الإضراب احتجاجًا على ما اعتبره استهدافًا للمعارضين السياسيين ومحاولة لإخماد أصواتهم داخل السجون، مشيرة إلى أن بن مبارك عبّر عن رفضه لما اعتبره “محاكمة سياسية تهدف إلى قتل المعارضين ببطء وصمت”.

وبيّنت الهيئة أن السجين يتلقى منذ أسبوع أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم والسكري، اللذين ظهرت مؤشرات الإصابة بهما مؤخرًا خلال فترة إيقافه، معتبرة أن قراره بالإضراب الشامل يمثل خطرًا حقيقيًا على حياته

