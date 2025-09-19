جياني انفانتينو يُشيد بتأهل نسور قرطاج إلى نهائيات كأس العالم

استقبل اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، بمقر الفيفا، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، معز الناصري، ونائب الرئيس والمسؤول عن العلاقات مع الهياكل الدولية، حسين جنيح.

وفي مستهل اللقاء، تقدّم رئيس « الفيفا » بتهانيه للمنتخب الوطني التونسي بمناسبة ضمان تأهله إلى كأس العالم قبل جولتين من نهاية التصفيات، مبرزًا أنّ هذا الإنجاز يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها كرة القدم التونسية.

كما تناول الطرفان جملة من المشاريع المستقبلية المشتركة الهادفة إلى تطوير كرة القدم التونسية على مختلف المستويات.

وقد عبّر جياني إنفانتينو عن تقديره العميق لتونس باعتبارها مرجعًا رياديًا على الساحة الدولية، مجدّدًا دعمه الكامل للمجهودات المتواصلة التي تقوم بها الجامعة التونسية لكرة القدم.

كلمات البحث :جياني انفانتينو;كأس العالم;نسور قرطاج