جيش الطيران يتسلم طائرة نقل عسكرية من نوع C-130

أشرف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي صباح اليوم الثلاثاء 13 جانفي 2026، بالقاعدة الجوية بسيدي أحمد على موكب تسلّم طائرة نقل عسكرية من نوع C-130، وذلك في إطار التعاون العسكري التونسي الأمريكي.

وحضر حفل الإستلام، نائبة كاتب الدولة لجيش الطيران الأمريكي Kelly L. Seybolt، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس Bill Bazzi، إلى جانب قيادات عسكرية رفيعة المستوى من الجانبين التونسي والأمريكي.

وأكّد وزير الدفاع الوطني في كلمة ألقاها بالمناسبة متانة علاقات الصداقة ومستوى التعاون الثنائي الذي يعكس شراكة استراتيجيّة قوامها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين الطرفين، مثمّنا مجهودات الإدارة الأمريكيّة والتزامها بتنفيذ مخرجات أشغال اللجنة العسكريّة المشتركة التونسيّة الأمريكيّة وخارطة الطريق للتعاون العسكري بين الجانبين، خاصّة فيما يتعلّق بتطوير القدرات العمليّاتية للجيش الوطني وتوفير معدّات وتجهيزات خصوصيّة وتكثيف برامج التدريب والتمرين وتبادل الخبرات وتوفير الدّعم التقني، معبّرا عن استعداد تونس لمواصلة هذا التعاون وتدعيمه، بالنظر إلى دورها كمصدّر للأمن وعامل استقرار أساسي بالمنطقة .

من جانبه، أكّد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس أنّ تسليم هذه الطائرة يمثّل خطوة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين الشعبين الصديقين، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة ستواصل التزامها بدعم جهود الوزارة في تعزيز جاهزية الجيش التونسي وتطوير قدراته لمواجهة التحدّيات الأمنية والإنسانية المتزايدة.

وكان وزير الدفاع الوطني قد التقى قبل ذلك بنائبة كاتب الدولة لجيش الطيران الأمريكي « Kelly L. Seybolt »، واستعرض الطرفان عمق علاقات الصداقة التونسية الأمريكية، والسُّبل الكفيلة لتطوير التعاون العسكري بين الجانبين وتنويع مجالاته ليشمل دعم الجاهزية العملياتية للطواقم الجوية في إدارة الأزمات والمخاطر وتكثيف الدروس المتخصصة في معايير السلامة والأمن الجوّي بالإعتماد أكثر على مشبّهات الطيران وبرمجة دورات تكوينية في مجال علوم الفضاء، بما سيطوّر من الجاهزيّة العمليّاتيّة للقوّات المسلحة ويعزّز مكانة مدارس الطيران التونسيّة لتكون مرجعا وقطبا إقليميّا وجهويّا للتكوين والتدريب في مهن الطيران.

ويذكر أنّ جيش الطيران سبق أن تسلّم تباعا ثلاث طائرات من نفس هذا النوع وستساهم الطائرة الرابعة كسابقاتها في دعم قدراته في مجال النقل الجوّي العمليّاتي واللّوجستي في إطار المهام الداخليّة وحالات الطوارئ والعمليّات الانسانيّة، فضلا عن تعزيز مهمّات حفظ السلام الأمميّة عند الحاجة.

