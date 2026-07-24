جيش الطيران ينفذ 55 تدخلا من 22 الي 24 جويلية دعما لجهود إخماد الحرائق

نفذت وحدات جيش الطيران 55 تدخلا، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 جويلية 2026، في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق .

وأنجزت طائرة النقل العسكرية C130 24دورة إطفاء، فيما نفذت المروحية UH-60M 31 دورة إطفاء،وفق بلاغ اصدرته اليوم الجمعة وزارة الدفاع الوطني.

وشملت عمليات التدخل الجوي مناطق كاب نيقرو من ولاية باجة، وساقية سيدي يوسف، وجبل الطويلة، ومنطقة تكرونة، ودوار السوايعية، ودشرة نبر بولاية الكاف.

وتندرج هذه التدخلات الجوية في إطار دعم العمليات الميدانية المتواصلة التي تؤمنها مختلف الهياكل المتدخلة للسيطرة على الحرائق والحد من انتشارها.

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