حاتم السميري يتولّى رئاسة هيئة السوق المالية

تبعا لإحالة رئيس هيئة السوق المالية على التقاعد القانوني، قرر مجلس الهيئة، بتاريخ 3 جانفي 2025، تفويض صلاحياته القانونية، لحاتم السميري، المستشار لدى المحكمة الإدارية والعضو قار بالمجلس، وذلك إثر توليه رئاسة مجلس هيئة السوق المالية طبقا للقانون.

كما عاين المجلس، وفق بلاغ صادر عنه، إسناد سقراط بنوري، كاتب عام الهيئة الصلاحيات اللازمة لتسيير الشؤون الإدارية والمالية للهيئة.

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