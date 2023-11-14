حاتم العشّي: 7 سيارات فخمة لعائلة بن علي اقتناها رئيس حزب بـ 135 ألف دينار

أعلن وزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة السابق حاتم العشيّ في تدوينة عبر حسابه الرسمي بفايسبوك اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، أن 7 سيارات فاخرة من أثمن ما تملك عائلة بن علي تُقدر ثمن الواحدة منها بـ250 ألف دينار سنة 2011 اشتراها رئيس حزب ضعيف شعبيا بـ135 ألف دينار بعد تقويم خبير السيارات سنة 2012 بمبلغ صادم نتيجة تخريب طال جلد السيارة.
وشدد العشي على أن السيارات تُقدر بأكثر من مليار ونصف.
وكشف العشي أنه تم إيقاف من اقتنى هذه السيارات، مبرزا بأنه من حق المشتري الربح ولكن من دون تواطئ واستغلال نفوذ الثورة.
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