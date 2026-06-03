حادثة التسمّم بالمكناسي: صدور نتائج التحاليل المخبرية

أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في بلاغ لها مساء الثلاثاء، أنّ التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمّم الغذائي بمنطقة المكناسي أظهرت وجود مادة سامة تُسمّى « الأنابازين » في عيّنة العصبان، مع رصد آثار منها بكميات أقل في المرق والكسكسي، وهو ما يُفسَّر بانتقالها أثناء الطبخ

وأشارت الهيئة ، الى أن المعطيات العلمية والمخبرية، ترجح أنّ مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برّية سامّة من نوع Nicotiana glauca ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير. وتكمن خطورة هذه النبتة في أنّ أوراقها قد تتشابه ظاهريًا مع بعض الخضر الورقية المستعملة في الطبخ، مثل السلق أو السبانخ، خاصة عند قطفها من الطبيعة أو اقتنائها من مصادر غير معلومة.

وأكدت الهيئة أنّ مادة الأنابازين مادة سامة وخطيرة، وقد تتسبب في أعراض حادّة وسريعة، من بينها: التقيؤ، الدوخة، الضعف العام، اضطرابات عصبية، صعوبة في التنفس، واضطرابات في نبض القلب وقد تؤدي إلى الوفاة.

ودعت الهيئة كافة المواطنين إلى عدم استعمال أي نباتات أو أعشاب برّية مجهولة في إعداد الأطعمة، والحرص على اقتناء الخضر الورقية من مسالك موثوقة ومنظمة، مع التثبت جيدًا من شكلها ومصدرها قبل الاستعمال.

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