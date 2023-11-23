حادث مرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة وتعطل ظرفي لحركة الجولان

أعلنت شرطة المرور في بلاغ لها، عن انزلاق شاحنة واصطدامها بزلاقات الامان بقنطرة السان قوبان للعاصمة مما ادى الى تعطيل ظرفي لحركة المرور.

ودعت ادارة شرطة المرور مستعملي الطريق قاصدي العاصمة والقادمين من الضاحية الجنوبية الى التمهل والتحلي بالرصانة بالطريق الوطنية 1، اتجاه ساحة الجلاز، و استعمال قنطرة مقرين اتجاه طريق الزاد 4 كما يمكنهم استعمال شارع 15 اكتوبر ثم شارع المنصف باي

واضاف البلاغ ان وحدات شرطة المرور وبالتعاون مع وحدات الحماية المدنية بصدد التدخل لاخراج الشاحنة واعادة الحركة المرورية الى حالتها الطبيعية.

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