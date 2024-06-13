حالة الطقس أوّل أيام عيد الأضحى

أكّد المهندس سرحان الرحالي عن المعهد الوطني للرصد الجوي في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الخميس، أنّ درجات الحرارة ستتراجع أول أيام عيد الأضحى الموافق ليوم الأحد 16 جوان الجاري مقارنة بدرجات الحرارة ليوم السبت التي ستعرف ارتفاعا طفيفا مقارنة بيومي الخميس والجمعة.

وقال الأخير إن درجات الحرارة ستتراجع خاصة بمناطق الشمال والوسط وستبقى مرتفعة بالجنوب مع ظهور الشهيلي محليا.

وأفاد الرحالي بأن درجات الحرارة لن تتجاوز المعدلات العادية وستكون مقبولة عموما.

كلمات البحث :طقس;عيد الأضحى