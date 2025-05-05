حجز أجهزة إتصال تستعمل للغش في الإمتحانات بحوزة أجنبي حاول إجتياز الحدود البرية خلسة

تمكنت دورية مشتركة بين مختلف اختصاصات منطقة الحرس الوطني بفريانة إقليم القصرين من إلقاء القبض على شخص يحمل جنسية أجنبية، وذلك أثناء محاولته اجتياز الحدود البرية بطريقة غير قانونية.

وقد أسفرت العملية عن حجز أجهزة اتصال متطورة من نوع « VIP PRO MAX » وسماعات أذن كانت بحوزته.

وبعد استشارة النيابة العمومية، أذنت بـالاحتفاظ به من أجل شبهة « اجتياز الحدود خلسة » و »مسك بضاعة مجهولة المصدر »، في انتظار مواصلة الأبحاث واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وتدعو الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى الإبلاغ على الرقم 71860135 عن أي أنشطة مشبوهة قد تسهم في الإضرار بالاقتصاد الوطني.

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