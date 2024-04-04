حجز أكثر من 2 كلغ من مخدر الكوكايين في المنستير

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالمنستير من حجز كمية من مخدر الكوكايين حيث بقيام أعوان الدورية بمهامهم في مراقبة وسائل النقل بإحدى المناطق بجهة المنستير، تم ضبط دراجة نارية لا تحمل وثائق قانونية وبتفتيشها، تم العثور على صفيحتين من مادة بيضاء اللون وبعرضها على الاختبار الأوّلي تبيّن كونها من مادة الكوكايين المخدرة وتزن إجمالا 2226 غراما باعتبار اللف.

وقد تم تحرير محضر في الغرض وتم اثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث، وفق بلاغ صادر عن الديوانة التونسية.

كلمات البحث :الكوكايين;المنستير;حجز