حجز ألف قرص مخدر و12غ من الكوكايين بحوزة صاحب كشك قبالة أحد المعاهد بحي التضامن



تمكن اليوم الجمعة، أعوان وإطارات منطقة الحرس الوطني بحي التضامن معززين بوحدات من إقليم الحرس الوطني بأريانة بالتنسيق مع النيابة العمومية

من القاء القبض على صاحب كشك بجهة حي التضامن منتصب قبالة أحد المعاهد بالجهة كان يعمد إلى ترويج الأقراص المخدرة خاصّة في صفوف التلاميذ، حيث تم في مناسبة أولى حجز مبلغ مالي وجزء من الأقراص المخدرة داخل المحل المذكور وبقية الكمية بمحل سكناه والتي قدرت بحوالي 1000 قرص مخدر و120 غ من مخدر الكوكايين.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه واستكمال الإجراءات القانونية في شأنه وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

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