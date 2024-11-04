حجز عدد هام من القطع التاريخية بمنزل أحد متساكني المدينة العتيقة بالعاصمة

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية اليوم الاثنين، أنه تم منذ يومين حجز عدد هام من القطع التاريخية بمنزل أحد متساكني المدينة العتيقة بتونس العاصمة تمثلت في مربعات خزفية بلغ عددها حوالي 11 ألف قطعة وأعمدة وأقواس رخامية وأثاث خشبي مزخرف ومنقوش وله قيمة تاريخية حسب تأكيد خبراء المعهد الوطني للتراث.

كما تم أيضا حجز قوس من حجارة الكذّال الذي يُستعمل كإطار خارجي لأبواب القصور وحوالي 500 قطعة من الرخام الأبيض الايطالي القديم بأحجام مختلفة وعدد من النوافذ المنقوشة والملونة Rosace وخمسة أبواب خشبية التي تتميّز بها مدينة تونس العتيقة، إلى جانب عدد هام من المخطوطات.

وقد تمت عملية الحجز هذه بعد التنسيق مع فرقة الأمن الوطني وفرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة ومركز الشرطة بالقصبة ومركز الحفصية والملحق الأمني بوزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع معتمدية المدينة بتونس.

و تتواصل حاليا عملية الجرد والتوثيق بالتوازي مع نقل المحجوز بالشراكة مع دار الكتب الوطنية وإيداعه بمخازن المعهد الوطني للتراث.

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