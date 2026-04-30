حجز قضيّة الصحفي زياد الهاني للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 7 ماي القادم

قرّرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، حجز قضيّة الصحفي زياد الهاني للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 7 ماي القادم، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكانت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذنت يوم الأحد الفارط (26 أفريل الجاري)، بإحالة الهاني على المجلس الجناحي، اليوم الخميس، مع إصدار بطاقة إيداع في حقّه، وذلك إثر البت في المحضر، على خلفيّة إنتهاء آجال الإحتفاظ به، وفق تصريح سابق للمصدر القضائي.

يشار الى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد أذنت الجمعة الماضي (24 أفريل الجاري)، وفق ذات المصدر القضائي، بالاحتفاظ بالهاني، إثر سماعه، من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، بعد أن كانت قد أذنت للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، بمباشرة محضر عدلي ضده، من أجل تصريحات تضمنت إساءة للقضاة بوصفهم ب « المجرمين »، إضافة إلى تهديدهم.

كلمات البحث :تصريح;حكم;زياد الهاني;مفاوضة