حجز كميات هامة من المخدرات وإيقاف 11 مروجا بينهم أجانب

كشفت الادارة العامة للحرس الوطني مساء الثلاثاء في بلاغ عن تفاصيل عمليات نفذت مؤخرا تم خلالها حجز كميات ضخمة من مخدري « الكوكايين » و »القنب الهندي » وإيقاف مروجين بينهم أجانب.

واوضحت الادارة العامة في بلاغها أن الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس، مدعومة بتشكيلات من الإدارة العامة لوحدات التدخل ووحدات إدارة الشؤون العدلية بعدد من الجهات، نفذت منذ شهر مارس الماضي عمليات أمنية شملت ولايات تونس الكبرى، المنستير، سوسة، والقصرين، وأسفرت عن ايقاف 11 مشتبهًا بهم، بينهم 3 أجانب.

وتم خلال عمليات المداهمة تلك حجز 3.6 كغ من « الكوكايين »، و 97 صفيحة من « القنب الهندي » تزن 9.7 كغ كما تم حجز 4 سيارات مستغلة في نقل المخدرات. واتخذت الإجراءات القانونية الخاصة بتلك العمليات بالتنسيق مع النيابة العمومية لدى مختلف المحاكم الابتدائية بتلك الجهات.

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