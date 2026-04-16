حجز وايقاف توزيع كميات من الحليب نصف الدسم من السوق بصفة احترازية

أذنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بحجز وإيقاف توزيع كميات من الحليب المعقّم نصف الدسم بصفة احترازية على خلفية إشعارات وتشكيات وردت بشأن منتوج يُشتبه في عدم مطابقته لمعايير السلامة الصحية من حيث الطعم والرائحة.

وقالت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها، اليوم الخميس، إن فرقها تحوّلت بصفة عاجلة إلى وحدات التصنيع المعنية، حيث تمّ إجراء تحريات ميدانية شملت مختلف مراحل الإنتاج، من التزود بالمواد الأولية إلى عمليات التصنيع والتعليب، إضافة إلى التثبت من نجاعة نظام إدارة الجودة المعتمد، ومراقبة ظروف الخزن والتوزيع ومدى احترام شروط السلامة.

وذكرت الهيئة، في بلاغها، أن فرقها قامت باقتطاع عينات من الدفعات المعنية وإحالتها على التحاليل المخبرية اللازمة قصد التثبت من مدى مطابقة المنتوج للمواصفات الصحية الجاري بها العمل، وذلك في إطار دورها في متابعة التبليغات والتشكيات والتفاعل معها في الإبان.

وأكدت أنها قامت، في إطار مبدأ الحيطة والوقاية، « بحجز وإيقاف توزيع الكميات المنتجة من الدفعات المعنية بصفة احترازية إلى حين صدور نتائج التحاليل والتثبت النهائي من الوضعية »، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ وحدات التصنيع المعنية في صورة ثبوت إخلالات.

يأتي هذا التحرّك تبعا لإشعارات وتشكيات وردت إلى الهيئة من قبل عدد من المستهلكين بشأن الاشتباه في عدم مطابقة منتوج من الحليب المعقم نصف الدسم إثر تسجيل تغيّر في خصائصه الحسية من حيث الطعم والرائحة، وفق ما أفادت به الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وفي سياق متصل، دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المواطنين إلى مواصلة التبليغ عن أي إخلالات أو حالات اشتباه، مؤكدة مواصلة تدخلاتها الرقابية بصفة مستمرة، حمايةً لصحة المستهلك وضمانا لسلامة المنتجات الغذائية.

